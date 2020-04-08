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Українці можуть отримати
кредит від Moneyveo через...

Українці можуть отримати кредит від Moneyveo через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 14:34

Українці можуть отримати кредит від Moneyveo через...

Пропонуємо до обговорення:
Фінтех-компанія Moneyveo запустила кредитування через термінали EasyPay.

Дивися повний текст Українці можуть отримати кредит від Moneyveo через термінали EasyPay.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 14:34

Ещё не всех под кабальные прценты загнали?
xxicenturies
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