Середній курс гривні у 2020 році становитиме 28,85 грн за долар, наприкінці року - 29,5 грн за долар.
Дивися повний текст Експерти спрогнозували курс долара до кінця року.
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 15:30
Експерти спрогнозували курс долара до кінця року
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Дивися повний текст Експерти спрогнозували курс долара до кінця року.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 17:06
Ню ню, а то что заробитчане никуда не поедут, и экономика нырнет в минуса, часть бизнеса не откроется в принципе. И карантин будет до конца мая это как бы ни о чем не говорит.
У нас прошло 11 дней карантина и уже все плохо, а ещё есть эксперты оптимисты ) молодцы!
Предлагаю каждый комментарий экспертов подкреплять его имуществом. Тогда все будут говорить только правду матку!
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