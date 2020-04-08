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Експерти спрогнозували
курс долара до кінця року

Експерти спрогнозували курс долара до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 15:30

Експерти спрогнозували курс долара до кінця року

Пропонуємо до обговорення:
Середній курс гривні у 2020 році становитиме 28,85 грн за долар, наприкінці року - 29,5 грн за долар.

Дивися повний текст Експерти спрогнозували курс долара до кінця року.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 15:30

Страничка юмора. Давно так не смеялся :-) :lol:
finuser370
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 17:06

Ню ню, а то что заробитчане никуда не поедут, и экономика нырнет в минуса, часть бизнеса не откроется в принципе. И карантин будет до конца мая это как бы ни о чем не говорит.
У нас прошло 11 дней карантина и уже все плохо, а ещё есть эксперты оптимисты ) молодцы!
Предлагаю каждый комментарий экспертов подкреплять его имуществом. Тогда все будут говорить только правду матку!
straponesa
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