Про це сказано в законопроекті "№3354":http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68613.
Дивися повний текст Штрафи за порушення законних вимог нардепів пропонують посилити.
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 15:33
Штрафи за порушення законних вимог нардепів пропонують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафи за порушення законних вимог нардепів пропонують посилити.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 15:33
Последние новости больше напоминают репортажи из дурдома. Кто живёт в Украине - в цирке не смеётся. :-)
Додано: П'ят 17 кві, 2020 16:40
Как зачем? Чтобы пастись у бюджетного корыта. Чтобы дорваться до власти нужна большая организованная банда. И КАЖДЫЙ хочет кушать, а ещё у каждого есть жена, дети, сват, брат .....Кстати, после приобретения так называемой "независимости" (когда от нас стало ничего не зависеть) численность бюрократии возросла в 8 раз!Это ЕДИНСТВЕННОЕ, что у нас выросло, всё остальное упало!
Додано: П'ят 17 кві, 2020 22:59
А якщо якийсь при*** з мандатом почне бомбити посадових осіб дурними запитами -- що тоді? Після 6 тис правок з особи я вже нічому не здивуюся. Приказка говорить, що один дурак може задати більше запитань, ніж 7 мудреців зможуть відповісти.
Має бути якась дзеркальна відповідальність, як от: 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів за те що не додав довідки про стан психічного здоров'я.
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