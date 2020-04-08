Суворі карантинні обмеження на в'їзді до Києва завершаться раніше, ніж було заплановано спочатку. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
Дивися повний текст Обмеження на в'їзді до Києва послаблять раніше від запланованого часу.
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 17:09
Обмеження на в'їзді до Києва послаблять раніше від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обмеження на в'їзді до Києва послаблять раніше від запланованого часу.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 17:09
А ничего что 80% больных короновирусом не имеют симптомов. И выпить парацетамол перед поездкой в мать городов тоже не сложно...
Додано: П'ят 17 кві, 2020 17:37
Всё равно градусник у всех показывает 34-35
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 17 кві, 2020 17:40
Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:19
Как по мне, сейчас это все бесполезно. В Киеве и так дофига заразившихся. Азиатские страны, например, мерзеют температуру везде и регулярно - это работает, а при въезде это для галочки. Лучше бы попов кошмарили.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:24
Для картинки на ТВ нашли один исправный, с погрешностью не выходящей за рамки. Судя по моему пирометру и по отзывам в интернете, точный "градусник" - большая редкость.
Надо брать за нежные места тех, кто закупил такие пирометры и по такой цене.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 23:49
Потому что мерять должны хорошим инфракрасным термометром, а не каким то дерьмищем с Алиэкспресса за 5 баксов.
Приличная техника стоит 50-100 баксов. Вот например
Ну, а более-менее приличная 30-40 дол.
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
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