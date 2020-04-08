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Обмеження на в'їзді до Києва
послаблять раніше від...

Обмеження на в'їзді до Києва послаблять раніше від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 17:09

Обмеження на в'їзді до Києва послаблять раніше від...

Пропонуємо до обговорення:
Суворі карантинні обмеження на в'їзді до Києва завершаться раніше, ніж було заплановано спочатку. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Дивися повний текст Обмеження на в'їзді до Києва послаблять раніше від запланованого часу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 17:09

А ничего что 80% больных короновирусом не имеют симптомов. И выпить парацетамол перед поездкой в мать городов тоже не сложно...
straponesa
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 17:37

Всё равно градусник у всех показывает 34-35
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 17:40

  Вкладчик1234 написав:Всё равно градусник у всех показывает 34-35

В новостном ролике показывали -- далеко не у всех: было и 37.2 и 38.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:19

Как по мне, сейчас это все бесполезно. В Киеве и так дофига заразившихся. Азиатские страны, например, мерзеют температуру везде и регулярно - это работает, а при въезде это для галочки. Лучше бы попов кошмарили.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:24

  _hunter написав:
  Вкладчик1234 написав:Всё равно градусник у всех показывает 34-35

В новостном ролике показывали -- далеко не у всех: было и 37.2 и 38.


Для картинки на ТВ нашли один исправный, с погрешностью не выходящей за рамки. Судя по моему пирометру и по отзывам в интернете, точный "градусник" - большая редкость.
Надо брать за нежные места тех, кто закупил такие пирометры и по такой цене.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 23:49

  warlamp написав:
  _hunter написав:
  Вкладчик1234 написав:Всё равно градусник у всех показывает 34-35

В новостном ролике показывали -- далеко не у всех: было и 37.2 и 38.


Для картинки на ТВ нашли один исправный, с погрешностью не выходящей за рамки. Судя по моему пирометру и по отзывам в интернете, точный "градусник" - большая редкость.
Надо брать за нежные места тех, кто закупил такие пирометры и по такой цене.


Потому что мерять должны хорошим инфракрасным термометром, а не каким то дерьмищем с Алиэкспресса за 5 баксов.

Приличная техника стоит 50-100 баксов. Вот например https://www.medtechnika.com.ua/beskonta ... i-907.html
Ну, а более-менее приличная 30-40 дол.
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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