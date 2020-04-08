Вперше в історії України схеми з ПДВ припинено - ДПС

Додано: Суб 18 кві, 2020 00:18

sbalyka написав: Відверта брехня і маніпуляція. Приріст чистого сальдо ПДВ при збереженні обсягу поставок, пов'язаний, насамперед, зі зниженням імпортного ПДВ, який, як ми всі знаємо, включається до податкового кредиту. Це "сообщающиеся сосуди". Стосовно припинення схем дуже чітко пояснив Уманський. При всіх його інколи дуже дивних підходах профессіоналом він є сильним. Доречі, він також звертав увагу і на фейковий приріст чистого сальдо, що там нема чим хизуватися. Відверта брехня і маніпуляція. Приріст чистого сальдо ПДВ при збереженні обсягу поставок, пов'язаний, насамперед, зі зниженням імпортного ПДВ, який, як ми всі знаємо, включається до податкового кредиту. Це "сообщающиеся сосуди". Стосовно припинення схем дуже чітко пояснив Уманський. При всіх його інколи дуже дивних підходах профессіоналом він є сильним. Доречі, він також звертав увагу і на фейковий приріст чистого сальдо, що там нема чим хизуватися.

с августа 2019 г. по март 2020 г. за этот же период чистое сальдо НДС составило 71,7 млрд грн, тогда как год назад – 45,9 млрд грн.Т.е., даже не беря в учет, то о чем вы написали, за год в бюджет от ндс реально попадет жалкие 100 миллиардов грн?А на администрирование этого налога и содержание армии налоговой для контроля, сколько при этом тратится?Прямым налогом с продаж, как в том же США, заменить давно пора такое говно и навсегда упразднить эту чиновничью кормушку. Для обязательств перед европой формально оставить 0,000001% ндс. Хотя... глядя на то, как ес нам сейчас помогают в кризис...