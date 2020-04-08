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Вперше в історії України
схеми з ПДВ припинено - ДПС

Вперше в історії України схеми з ПДВ припинено - ДПС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 17:27

Вперше в історії України схеми з ПДВ припинено - ДПС

Пропонуємо до обговорення:
Вперше в історії України схеми з ПДВ не зменшено, не "боротьба триває", а припинено і це доконаний факт.

Дивися повний текст Вперше в історії України схеми з ПДВ припинено - ДПС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 17:27

Відверта брехня і маніпуляція. Приріст чистого сальдо ПДВ при збереженні обсягу поставок, пов'язаний, насамперед, зі зниженням імпортного ПДВ, який, як ми всі знаємо, включається до податкового кредиту. Це "сообщающиеся сосуди". Стосовно припинення схем дуже чітко пояснив Уманський. При всіх його інколи дуже дивних підходах профессіоналом він є сильним. Доречі, він також звертав увагу і на фейковий приріст чистого сальдо, що там нема чим хизуватися.
sbalyka
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:04

один бородатый уже громко заявил что корупции на таможни нет
dis0rder
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 00:18

  sbalyka написав:Відверта брехня і маніпуляція. Приріст чистого сальдо ПДВ при збереженні обсягу поставок, пов'язаний, насамперед, зі зниженням імпортного ПДВ, який, як ми всі знаємо, включається до податкового кредиту. Це "сообщающиеся сосуди". Стосовно припинення схем дуже чітко пояснив Уманський. При всіх його інколи дуже дивних підходах профессіоналом він є сильним. Доречі, він також звертав увагу і на фейковий приріст чистого сальдо, що там нема чим хизуватися.


с августа 2019 г. по март 2020 г. за этот же период чистое сальдо НДС составило 71,7 млрд грн, тогда как год назад – 45,9 млрд грн.

Т.е., даже не беря в учет, то о чем вы написали, за год в бюджет от ндс реально попадет жалкие 100 миллиардов грн?

А на администрирование этого налога и содержание армии налоговой для контроля, сколько при этом тратится?
Прямым налогом с продаж, как в том же США, заменить давно пора такое говно и навсегда упразднить эту чиновничью кормушку. Для обязательств перед европой формально оставить 0,000001% ндс. Хотя... глядя на то, как ес нам сейчас помогают в кризис... :idea:
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 02:07

  EKO написав:Прямым налогом с продаж, как в том же США, заменить давно пора такое говно и навсегда упразднить эту чиновничью кормушку.

Будет замена одной кормушки на другую. Россияне уже два раза вводили налог с продаж и два же раза с матюками отменяли. Вот, например, про вторую попытку: https://buh.ru/articles/documents/13428/
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 04:10

  moveton написав:
  EKO написав:Прямым налогом с продаж, как в том же США, заменить давно пора такое говно и навсегда упразднить эту чиновничью кормушку.

Будет замена одной кормушки на другую. Россияне уже два раза вводили налог с продаж и два же раза с матюками отменяли. Вот, например, про вторую попытку: https://buh.ru/articles/documents/13428/


Спасибо за предметный дискус 8)

По ссылке, если все прочесть, то "ясно и понятно" :mrgreen: почему в РФ тогда идея "провалилась".
Точнее, ее умышленно провалили, изначально по рукожопому выписав законодательство и сознательно его не корректируя.
Цитата: "Каким образом следует действовать в отношении других налогов, связанных с реализацией товаров (работ, услуг), законодатель умалчивает."

Идея правильна, в штатах она реализована и работает прекрасно. Ну если конечно ставить налог не 20%, а 7-10% и подробно все выписать 8)
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 12:47

Re: Вперше в історії України схеми з ПДВ припинено - ДПС

  EKO написав:заменить давно пора такое говно и навсегда упразднить эту чиновничью кормушку
Кто заменять будет? Они сами себе должны руки пообрубать? Вы сами себе зарплату не собирались отменять? :-) Годами откатанная схема грабежа и дерибана наших налогов. ИМ ничего менять не нужно, а проблемы индейцев (нас с Вами) шерифа не интересуют. Папуасы схавают.....
finuser370
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