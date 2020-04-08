Фонд безробіття прийняв рішення про підвищення мінімального розміру допомоги на випадок безробіття для певних категорій осіб.
Дивися повний текст Деяким безробітним збільшили розміри виплат.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:20
Деяким безробітним збільшили розміри виплат
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Деяким безробітним збільшили розміри виплат.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:20
Краще дайте можливість усім працювати з дотриманням карантинних норм(маски, безпечні відстані, дедінфектори) тоді ніхто на подачки чекати не буде, і не буде такої соціальної напруги як є зараз, бо вже багато хто немає за що хліба купити, а в категорію тих кому належаться зазначені Вами виплати не попадає.
|