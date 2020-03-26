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Бізнес-асоціація попередила
про ймовірне здорожчання...

Бізнес-асоціація попередила про ймовірне здорожчання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:47

Бізнес-асоціація попередила про ймовірне здорожчання...

Пропонуємо до обговорення:
Через набуття чинності оновленого законодавства про колективне управління у сфері авторського права, невдовзі побутова техніка в Україні може подорожчали на 0,4-4%.

Дивися повний текст Бізнес-асоціація попередила про ймовірне здорожчання побутової техніки для українців.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 18:47

Так вот как главный клоун о себе и своих коллегах позаботился.. налог Михалкова, но только в Украине а не в России! Ганьба!
straponesa
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