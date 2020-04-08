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Дивися повний текст Падіння економіки України буде глибшим, ніж в цілому у світі - консенсус-прогноз.
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 20:04
Падіння економіки України буде глибшим, ніж в цілому у...
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Дивися повний текст Падіння економіки України буде глибшим, ніж в цілому у світі - консенсус-прогноз.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 20:04
Ну не може бути у країні, що розвивається, падіння менше, ніж у розвинених -- тому прогноз МВФ реальніший. Найбільш імовірно, що у прогноз кабміну вже закладено проїдання чергових траншів МВФ, як у приказці про невбитого ведмедя.
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