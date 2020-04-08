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Падіння економіки України буде
глибшим, ніж в цілому у...

Падіння економіки України буде глибшим, ніж в цілому у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 20:04

Падіння економіки України буде глибшим, ніж в цілому у...

Пропонуємо до обговорення:
Курс становитиме 28,85 грн/долар.

Дивися повний текст Падіння економіки України буде глибшим, ніж в цілому у світі - консенсус-прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 20:04

Ну не може бути у країні, що розвивається, падіння менше, ніж у розвинених -- тому прогноз МВФ реальніший. Найбільш імовірно, що у прогноз кабміну вже закладено проїдання чергових траншів МВФ, як у приказці про невбитого ведмедя.
svyatoslav_hromyak
 
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