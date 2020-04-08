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Влада Японії роздасть усім жителям країни майже по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 кві, 2020 20:27
Пропонуємо до обговорення:
Японський уряд вирішив роздати всім своїм громадянам по 100 тисяч ієн (926 доларів США) на знак підтримки у період кризи, викликану пандемією коронавірусу.
Дивися повний текст Влада Японії роздасть усім жителям країни майже по тисячі доларів через коронавірус
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 20:27
Наш опыт перенимают, как они додумались.
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 23:04
Японія:
Влада роздасть усім жителям країни майже по $1000 через коронавірус.США:
Влада роздасть усім жителям країни по $1200 через коронавірус.Україна: Вчителі не отримають обіцяну виплату у розмірі 21 тис. грн.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
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