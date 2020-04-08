RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Влада Японії роздасть усім
жителям країни майже по...

Влада Японії роздасть усім жителям країни майже по...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 20:27

Влада Японії роздасть усім жителям країни майже по...

Пропонуємо до обговорення:
Японський уряд вирішив роздати всім своїм громадянам по 100 тисяч ієн (926 доларів США) на знак підтримки у період кризи, викликану пандемією коронавірусу.

Дивися повний текст Влада Японії роздасть усім жителям країни майже по тисячі доларів через коронавірус.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94722
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 20:27

Наш опыт перенимают, как они додумались.
vovan_62
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 12.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 23:04

Японія: Влада роздасть усім жителям країни майже по $1000 через коронавірус.
США: Влада роздасть усім жителям країни по $1200 через коронавірус.
Україна: Вчителі не отримають обіцяну виплату у розмірі 21 тис. грн.
:?
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 529
З нами з: 24.05.09
Подякував: 165 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експорт яблук з України впав майже на 40% через пандемію
R2 » Чет 16 кві, 2020 08:59
4 454
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 кві, 2020 19:13
unicdima
«Велика двадцятка» звільнить від боргів країни, що...
R2 » Чет 16 кві, 2020 12:29
2 341
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 кві, 2020 18:26
Watcher
Влада Києва посилює контроль в'їзду в столицю
R2 » Вів 14 кві, 2020 18:22
8 763
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 кві, 2020 17:44
o_boiko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.