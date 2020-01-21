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Колишнього лікаря «Охматдиту»
підозрюють у привласненні...

Колишнього лікаря «Охматдиту» підозрюють у привласненні...
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 20:27

Колишнього лікаря «Охматдиту» підозрюють у привласненні...

Пропонуємо до обговорення:
Київською місцевою прокуратурою № 10 повідомлено про підозру колишньому лікарю-трансфузіологу одного з відділень НДСЛ «Охматдит» Міністерства охорони здоров'я України за фактом привласнення лікарських засобів на суму майже 970 тис. грн.

Дивися повний текст Колишнього лікаря «Охматдиту» підозрюють у привласненні ліків майже на мільйон.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 20:27

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