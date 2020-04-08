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США збільшили до $9,1 млн допомогу Україні для боротьби...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 кві, 2020 20:38
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Посольства України в Вашингтоні в Facebook.
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