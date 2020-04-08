RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
США збільшили до $9,1 млн
допомогу Україні для боротьби...

США збільшили до $9,1 млн допомогу Україні для боротьби...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 20:38

США збільшили до $9,1 млн допомогу Україні для боротьби...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Посольства України в Вашингтоні в Facebook.

Дивися повний текст США збільшили до $9,1 млн допомогу Україні для боротьби з коронавірусом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94722
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні набув чинності закон про нові штрафи за...
R2 » П'ят 17 кві, 2020 13:30
6 750
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 кві, 2020 13:16
deniska
Деяким безробітним збільшили розміри виплат
R2 » П'ят 17 кві, 2020 18:20
1 188
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 18:20
paslavska_zoriana17
Ціни в Україні повернулися до нормального рівня - Рожкова
R2 » Чет 16 кві, 2020 14:16
6 574
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 06:44
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.