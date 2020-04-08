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Курс готівкового долара

Курс готівкового долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 21:27

Курс готівкового долара

Пропонуємо до обговорення:
За інформацією на 12:20, розміщеною в сервісі "Міняйло ЗАЯВКИ":http://miniaylo.finance.ua/, видно, що сумарний обсяг заявок "Куплю USD" більший, ніж "Продам" (29,118 млн і 17,805 млн гривень відповідно).

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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 21:27

После паски пойдет к 28,85 к среднегодовому , хотят что бы на паску посливались по 27
macho070707
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