За інформацією на 12:20, розміщеною в сервісі "Міняйло ЗАЯВКИ":http://miniaylo.finance.ua/, видно, що сумарний обсяг заявок "Куплю USD" більший, ніж "Продам" (29,118 млн і 17,805 млн гривень відповідно).
Дивися повний текст Курс готівкового долара.
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Додано: П'ят 17 кві, 2020 21:27
Курс готівкового долара
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Курс готівкового долара.
Додано: П'ят 17 кві, 2020 21:27
После паски пойдет к 28,85 к среднегодовому , хотят что бы на паску посливались по 27
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