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Обсяг торгівлі між Україною та Росією за рік впав на 27%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 кві, 2020 05:55
Пропонуємо до обговорення:
Розмір товарообігу між Україною та Росією за підсумками першого кварталу 2020 року скоротився на 27% проти аналогічного періоду 2019 року.
Дивися повний текст Обсяг торгівлі між Україною та Росією за рік впав на 27% — Державна митна служба
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R2
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Додано: Суб 18 кві, 2020 05:56
Із 2014 по сьогодні товарообіг з окупантом має становити 0 грн!
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yamamoto
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