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Обсяг торгівлі між Україною та
Росією за рік впав на 27%...

Обсяг торгівлі між Україною та Росією за рік впав на 27%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 05:55

Обсяг торгівлі між Україною та Росією за рік впав на 27%...

Пропонуємо до обговорення:
Розмір товарообігу між Україною та Росією за підсумками першого кварталу 2020 року скоротився на 27% проти аналогічного періоду 2019 року.

Дивися повний текст Обсяг торгівлі між Україною та Росією за рік впав на 27% — Державна митна служба.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 05:56

Із 2014 по сьогодні товарообіг з окупантом має становити 0 грн!
yamamoto
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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