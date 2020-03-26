За 2019 рік загальний бюджет замовлень на фрілансі збільшився на 35%.
Дивися повний текст Як розвивався український фріланс в 2019 році.
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Додано: Суб 18 кві, 2020 06:25
Як розвивався український фріланс в 2019 році
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Дивися повний текст Як розвивався український фріланс в 2019 році.
Додано: Суб 18 кві, 2020 06:25
Фриланс увеличится еще больше сейчас потому что коронавирус, а если кто хочет начать, то лучше с новых фриланс сайтов та как нету конкуренции
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