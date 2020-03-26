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Як розвивався український
фріланс в 2019 році

Як розвивався український фріланс в 2019 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 06:25

Як розвивався український фріланс в 2019 році

Пропонуємо до обговорення:
За 2019 рік загальний бюджет замовлень на фрілансі збільшився на 35%.

Дивися повний текст Як розвивався український фріланс в 2019 році.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 06:25

Фриланс увеличится еще больше сейчас потому что коронавирус, а если кто хочет начать, то лучше с новых фриланс сайтов та как нету конкуренции https://myjob.asia/ru/
neovichnn
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