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Мінфін Білорусі не очікує
проблем з виконанням бюджету...

Мінфін Білорусі не очікує проблем з виконанням бюджету...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 10:43

Мінфін Білорусі не очікує проблем з виконанням бюджету...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Білорусі Максим Єрмолович не очікує негативного розвитку ситуації з виконанням бюджету республіки через епідемію COVID-19.

Дивися повний текст Мінфін Білорусі не очікує проблем з виконанням бюджету через коронавірус.
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svyatoslav_hromyak
 
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