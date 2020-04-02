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Мінфін Білорусі не очікує проблем з виконанням бюджету...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 кві, 2020 10:43
Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів Білорусі Максим Єрмолович не очікує негативного розвитку ситуації з виконанням бюджету республіки через епідемію COVID-19.
Дивися повний текст Мінфін Білорусі не очікує проблем з виконанням бюджету через коронавірус
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Додано: Суб 18 кві, 2020 10:44
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