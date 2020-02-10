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Золото зросте до рекордних
$2 тис. за унцію на фоні...

Золото зросте до рекордних $2 тис. за унцію на фоні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 11:31

Золото зросте до рекордних $2 тис. за унцію на фоні...

Пропонуємо до обговорення:
Заходи для обмеження негативних наслідків від пандемії коронавірусу COVID-19 може спонукати зростання цін на золото до рекордних $2 тис. за унцію. Крім того, найближчі п'ять років ціна на дорогоцінний метал зберігатиметься високою завдяки глобальним стимулам.

Дивися повний текст Золото зросте до рекордних $2 тис. за унцію на фоні підтримки світової економіки.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 11:31

cеребро не растет как и платина но золото за 2 штуки. меня тревожат смутные сомнения про загон аленей
gering
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 12:02

При таких прогнозах можно смело утверждать, что будет стоить 1200. Мы давно уже научились читать подобные типапрогнозы.
finuser370
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 12:56

Якось слабенько заганяють, коли вже була ціна $1900 за унцію, то казали -- чекайте на $3000, дочекались $1100.
Може Палмеру ждуна вислати, або він знає щось про новий картель ЗОЛОТО+
Золото не можна їсти, ліквідність його бажає кращого, а зберігати -- дорого, шаленого попиту в індустрії теж не спостерігається. Перетворили метал на біткоїн от воно і гуляє як летючий голландець.
А може в Палмера завелась українська жаба, яка душить його кожного разу, коли він спостерігає за цінами на палладій, але після того як попит на авто впаде до кінця року побачимо куди ціна піде.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 16:48

Есть смутные сомнения перехода на золотое обеспечение валюты в связи с печатанием зеленой и т д (кто имеет право) макулатуры.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 18:42

  gering написав:cеребро не растет как и платина но золото за 2 штуки. меня тревожат смутные сомнения про загон аленей

Tсли посмотреть на долгосрочный график, так оно и есть. Hеальная потребность в золоте (не на слитки и побрякушки) меньше 1%.
ssnet
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 19:30

Re: Золото зросте до рекордних $2 тис. за унцію на фоні...

Свежо придание да верится с трудом.
http://lx4.me/c/fsKjNgqz - до +250грн за Коко-Кард від Форвардбанка. Бажаю успіхів.
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