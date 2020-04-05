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Середня ціна на бензин і
дизпаливо за тиждень знизилась...

Середня ціна на бензин і дизпаливо за тиждень знизилась...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 12:59

Середня ціна на бензин і дизпаливо за тиждень знизилась...

Пропонуємо до обговорення:
З 10 по 17 квітня середня ціна палива на АЗС зменшилась на 60 копійок за літр.

Дивися повний текст Середня ціна на бензин і дизпаливо за тиждень знизилась на 60 копійок за літр.
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 12:59

цена на бензин снизилась на 1%, в то время как цена на нефть снизилась на 400-500%
Амвросий
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