З 10 по 17 квітня середня ціна палива на АЗС зменшилась на 60 копійок за літр.
Дивися повний текст Середня ціна на бензин і дизпаливо за тиждень знизилась на 60 копійок за літр.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 кві, 2020 12:59
Середня ціна на бензин і дизпаливо за тиждень знизилась...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня ціна на бензин і дизпаливо за тиждень знизилась на 60 копійок за літр.
Додано: Суб 18 кві, 2020 12:59
цена на бензин снизилась на 1%, в то время как цена на нефть снизилась на 400-500%
|