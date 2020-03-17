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Реєстрацію ФОПів планують зробити автоматичною - без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 кві, 2020 14:42
Пропонуємо до обговорення:
На сьогодні реєстрація ФОПа на порталі «Дія» не є автоматичною.
Дивися повний текст Реєстрацію ФОПів планують зробити автоматичною - без участі держреєстратора
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Додано: Суб 18 кві, 2020 14:42
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