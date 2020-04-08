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Споживчі настрої
українців погіршилися

Споживчі настрої українців погіршилися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 16:32

Споживчі настрої українців погіршилися

Пропонуємо до обговорення:
Індекс споживчих настроїв в Україні у березні 2020 року склав в 73,0 п., що на 8,9 п. нижче, ніж у лютому 2020 року.

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R2
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