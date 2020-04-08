За останніми даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), під час карантину в Європі рекордно виріс попит на готівкові євро.
Дивися повний текст Під час карантину в Європі рекордно зріс попит на готівку.
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Додано: Суб 18 кві, 2020 20:15
Під час карантину в Європі рекордно зріс попит на готівку
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Дивися повний текст Під час карантину в Європі рекордно зріс попит на готівку.
Додано: Суб 18 кві, 2020 20:22
Я занес лишнюю гривну на карту. А вот бакс побежал забирать.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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