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Під час карантину в Європі
рекордно зріс попит на готівку

Під час карантину в Європі рекордно зріс попит на готівку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 20:15

Під час карантину в Європі рекордно зріс попит на готівку

Пропонуємо до обговорення:
За останніми даними Європейського центрального банку (ЄЦБ), під час карантину в Європі рекордно виріс попит на готівкові євро.

Дивися повний текст Під час карантину в Європі рекордно зріс попит на готівку.
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straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 20:22

Я занес лишнюю гривну на карту. А вот бакс побежал забирать.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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