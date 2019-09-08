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Які продукти в Україні коштують
дешевше, ніж у Польщі та...

Які продукти в Україні коштують дешевше, ніж у Польщі та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 20:32

Які продукти в Україні коштують дешевше, ніж у Польщі та...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні м'ясо продають дешевше, ніж у Польщі та Литві.

Дивися повний текст Які продукти в Україні коштують дешевше, ніж у Польщі та Литві.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 кві, 2020 21:29

Цену нужно сравнивать с учетом реальных доходов. И тогда окажется - стоимость продуктов в Украине в 3... 10 раз выше.
zloy_ukr
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