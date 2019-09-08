В Україні м'ясо продають дешевше, ніж у Польщі та Литві.
Дивися повний текст Які продукти в Україні коштують дешевше, ніж у Польщі та Литві.
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Додано: Суб 18 кві, 2020 20:32
Які продукти в Україні коштують дешевше, ніж у Польщі та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які продукти в Україні коштують дешевше, ніж у Польщі та Литві.
Додано: Суб 18 кві, 2020 21:29
Цену нужно сравнивать с учетом реальных доходов. И тогда окажется - стоимость продуктов в Украине в 3... 10 раз выше.
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