В Україні м'ясо продають дешевше, ніж у Польщі та Литві.
Дивися повний текст Які продукти в Україні коштують дешевше, ніж у Польщі та Литві.
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Додано: Суб 18 кві, 2020 20:32
Які продукти в Україні коштують дешевше, ніж у Польщі та...
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Дивися повний текст Які продукти в Україні коштують дешевше, ніж у Польщі та Литві.
Додано: Суб 18 кві, 2020 21:29
Цену нужно сравнивать с учетом реальных доходов. И тогда окажется - стоимость продуктов в Украине в 3... 10 раз выше.
Додано: Нед 19 кві, 2020 09:23
Если поставить цель, то можно куриную грудку и за 158 грн. купить. Богатым не запретишь. Мы бедные и покупаем по 69.
Додано: Нед 19 кві, 2020 09:43
Где вы такие цены видели в Варшаве? Куриная грудка 10 зл. в бедронке, это где-то 60-70 грн. Целая курица по 5-6 зл. это 30-40 грн за килограмм. Говядина 20-25 зл. это 120-150 грн. При соотношении зарплат, то мясо здесь копейки стоит. Так как ты получаешь 40-45 000 грн. Такие посты делают для того, что бы показать как плохо жить в той же Варшаве. А в Украине просто супер))))
Додано: Нед 19 кві, 2020 11:02
Бред. Живём а Польше. Цены на мясо в макетах почти всегда со скидками. Свиннав лопатка 10.99злт. это в районе 73грн. Так что считаете лучше и пользуйтесь проверенной информацией,не вводите людей в заблуждение....
Додано: Нед 19 кві, 2020 19:02
Куриное филе почти всегда в Польше можно купить в акции за 9,90 зл (около 60-65 грн). В Варшаве тоже. Акция в Лидле заканчивается, начинается в Биедронке. И так практически со всеми другими продуктами. Особенно сейчас во время карантина, когда экспорт в другие страны ЕС значительно сократился. Много еды остается в Польше и дешевле.
Додано: Пон 20 кві, 2020 02:06
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