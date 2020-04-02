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Авіаіндустрія втратить 314
мільярдів доларів прибутку...

Авіаіндустрія втратить 314 мільярдів доларів прибутку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 03:13

Авіаіндустрія втратить 314 мільярдів доларів прибутку...

Пропонуємо до обговорення:
Доходи від авіаційних пасажирських перевезень у 2020 році зменшаться на 314 млрд доларів і будуть удвічі меншими, ніж планувалося ще торік.

Дивися повний текст Авіаіндустрія втратить 314 мільярдів доларів прибутку через пандемію - прогноз.
R2
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