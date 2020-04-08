Низькі ціни на електроенергію і ручне регулювання ринку поставили енергетику України на межу банкрутства.
Дивися повний текст Українська енергетика на межі банкрутства через низькі ціни і ручне управління, - експерт.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 04:40
Українська енергетика на межі банкрутства через низькі...
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Дивися повний текст Українська енергетика на межі банкрутства через низькі ціни і ручне управління, - експерт.
Додано: Нед 19 кві, 2020 04:40
Українці будуть платити за електроенергію як в Європі, після того якзарплати будуть на рівні європейських.
Додано: Нед 19 кві, 2020 07:18
Пусть Эдвард Чоу, идёт лесом в пешее эротическое путешествие!
Ахметова и КО ,нужно давно в тюрьму за Роттердам+ посадить и пока не отработают ущерб не выпускать!
Вот весь рецепт!
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