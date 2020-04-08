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Українська енергетика на межі
банкрутства через низькі...

Українська енергетика на межі банкрутства через низькі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 04:40

Українська енергетика на межі банкрутства через низькі...

Пропонуємо до обговорення:
Низькі ціни на електроенергію і ручне регулювання ринку поставили енергетику України на межу банкрутства.

Дивися повний текст Українська енергетика на межі банкрутства через низькі ціни і ручне управління, - експерт.
R2
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Українці будуть платити за електроенергію як в Європі, після того якзарплати будуть на рівні європейських.
yamamoto
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Пусть Эдвард Чоу, идёт лесом в пешее эротическое путешествие!
Ахметова и КО ,нужно давно в тюрьму за Роттердам+ посадить и пока не отработают ущерб не выпускать!
Вот весь рецепт!
straponesa
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