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Українська енергетика на межі
банкрутства через низькі...

Українська енергетика на межі банкрутства через низькі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 14:25

  maksymzp88 написав:недавно была статья, что э/э в Европе намного дешевле нашей. И з/п сравнивать глупо...

Этот бред в той статье не выдерживает никакой критики. Мы в лидерах в мире по популистской дешевой цене электричество. В ЕС цена существенно выше. Гугл, друзья, живущие там, легко помогут вам в этом убедиться.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 15:41

всем кто сравнивает стоимость э/э у нас и в ЕС советую также сравнить и качество предоставляемой услуги - параметры и кол-во аварийных отключений. по этим критериям - у нас самое плохое качество услуги, следовательно должна быть и самая низкая цена. И это если не брать во внимание ЗП энергетиков там и здесь - что тоже дает разницу в стоимости услуги.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 16:47

Re: Українська енергетика на межі банкрутства через низькі..

  RomanTik написав:...советую также сравнить и качество предоставляемой услуги
Для меня было открытием что в итальянском поместье одного нашего олигарха возможны перебои с эп и нестабильное напряжение. Из-за которого все дорогое барахло в доме может чудить )) Богатые тоже плачут.
А Ахметка зажрался - факт. Но не он один. Хозяин Зели тоже времени не теряет.
Подолянин
 
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