Этот бред в той статье не выдерживает никакой критики. Мы в лидерах в мире по популистской дешевой цене электричество. В ЕС цена существенно выше. Гугл, друзья, живущие там, легко помогут вам в этом убедиться.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 14:25
Этот бред в той статье не выдерживает никакой критики. Мы в лидерах в мире по популистской дешевой цене электричество. В ЕС цена существенно выше. Гугл, друзья, живущие там, легко помогут вам в этом убедиться.
Додано: Нед 19 кві, 2020 15:41
всем кто сравнивает стоимость э/э у нас и в ЕС советую также сравнить и качество предоставляемой услуги - параметры и кол-во аварийных отключений. по этим критериям - у нас самое плохое качество услуги, следовательно должна быть и самая низкая цена. И это если не брать во внимание ЗП энергетиков там и здесь - что тоже дает разницу в стоимости услуги.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 16:47
Re: Українська енергетика на межі банкрутства через низькі..
Для меня было открытием что в итальянском поместье одного нашего олигарха возможны перебои с эп и нестабильное напряжение. Из-за которого все дорогое барахло в доме может чудить )) Богатые тоже плачут.
А Ахметка зажрался - факт. Но не он один. Хозяин Зели тоже времени не теряет.
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