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Після Великодня кілька
автовиробників у Європі...

Після Великодня кілька автовиробників у Європі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 07:13

Після Великодня кілька автовиробників у Європі...

Пропонуємо до обговорення:
Деякі найбільші європейські автовиробники готуються після Пасхи відновити роботу своїх заводів, незважаючи на пандемію COVID-19. Зокрема, Audi, Daimler і Volkswagen відновлять роботу підприємств, на яких виробляють двигуни.

Дивися повний текст Після Великодня кілька автовиробників у Європі відновлять роботу.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 07:13

В Европе Пасха была 12.04.2020, и вот ещё не начали ничего производить.
Причем православная Пасха к производителям авто в Европе, ума не приложу...
straponesa
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