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19 квітня набуває чинності
нове законодавство у сфері...

19 квітня набуває чинності нове законодавство у сфері...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 08:42

19 квітня набуває чинності нове законодавство у сфері...

Пропонуємо до обговорення:
19 квітня 2020 року набуває чинності редакція Закону “Про публічні закупівлі”.

Дивися повний текст 19 квітня набуває чинності нове законодавство у сфері закупівель.
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