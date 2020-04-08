RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чому не вдасться
утримати заробітчан вдома

Чому не вдасться утримати заробітчан вдома
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 11:38

Чому не вдасться утримати заробітчан вдома

Пропонуємо до обговорення:
Україна не зможе утримати трудових мігрантів, які повернулися додому через карантин у Європі.

Дивися повний текст Чому не вдасться утримати заробітчан вдома.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94733
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hno3, MSN [Bot] і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чому штраф за їзду вдень без увімкнених фар незаконний
R2 » Нед 19 кві, 2020 14:57
1 134
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 кві, 2020 14:57
anatolmark68
Нефьодов пояснив, чому в Кабміні "завис" законопроєкт...
R2 » Чет 16 кві, 2020 18:18
2 318
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 кві, 2020 20:40
vbereza958
У Мінекономіки пояснили, чому після запровадження...
R2 » Вів 14 кві, 2020 12:18
2 186
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 кві, 2020 15:52
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.