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Що буде з цінами на житло в
Україні після карантину:...

Що буде з цінами на житло в Україні після карантину:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 12:20

Що буде з цінами на житло в Україні після карантину:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник.

Дивися повний текст Що буде з цінами на житло в Україні після карантину: прогнози експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 12:20

Ключевая фраза этой статьи ‘все будет определяться покупательской способностью’ как не эксперт, а обыватель, прогнозирую уменьшение покупательской способности в разы, и виной этому не короновирус, а экономическая ситуация в стране, усугублённая короновирусом и следующим за ним экономическим кризисом...
gento44
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 13:45

при цене на доллар 30, жилье просядет на35-40 %. а на первичке вообще будет крах.
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 15:36

  alekc_sizov написав:при цене на доллар 30, жилье просядет на35-40 %. а на первичке вообще будет крах.

Смешно.
Rainbow
 
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