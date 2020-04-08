Про це повідомив керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник.
Дивися повний текст Що буде з цінами на житло в Україні після карантину: прогнози експерта.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 12:20
Що буде з цінами на житло в Україні після карантину:...
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Дивися повний текст Що буде з цінами на житло в Україні після карантину: прогнози експерта.
Додано: Нед 19 кві, 2020 12:20
Ключевая фраза этой статьи ‘все будет определяться покупательской способностью’ как не эксперт, а обыватель, прогнозирую уменьшение покупательской способности в разы, и виной этому не короновирус, а экономическая ситуация в стране, усугублённая короновирусом и следующим за ним экономическим кризисом...
Додано: Нед 19 кві, 2020 13:45
при цене на доллар 30, жилье просядет на35-40 %. а на первичке вообще будет крах.
Додано: Нед 19 кві, 2020 15:36
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