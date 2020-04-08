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Що буде з цінами на житло в
Україні після карантину:...

Що буде з цінами на житло в Україні після карантину:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:17

  eduard_k написав:
  Игорь Алексеевич написав:если опять будет проблема в банках, то народ переложит свои средства из вкладов в бетон. поэтому жилье наоборот может стать самой стабильной валютой, а значит бетон не уменьшится в стоимости.

Можно подумать киевские застройщики вызывают больше доверия, чем банки или наличная валюта.
Народ скорее переложит свои сбережения в доллар, а тот будет по 35-40, вот тогда заживем.

Вы видели статистику американской денежной массы за последние 3 недели? Она выросла на 7% за последние 3 недели. Вот и считайТЕ, чтоб не оказаться с ворохом бумаги. Я б сейчас тарился серебром.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 07:25

  75stasstas75 написав:Ждем 10к за однушку на вторичке

В Харькове уже полно таких вариантов, но пока на первых этажах, в плохих районах и в убитом состоянии.... но всё только начинается! : )
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 07:35

  hxbbgaf написав:
  eduard_k написав:
  Игорь Алексеевич написав:если опять будет проблема в банках, то народ переложит свои средства из вкладов в бетон. поэтому жилье наоборот может стать самой стабильной валютой, а значит бетон не уменьшится в стоимости.

Можно подумать киевские застройщики вызывают больше доверия, чем банки или наличная валюта.
Народ скорее переложит свои сбережения в доллар, а тот будет по 35-40, вот тогда заживем.

Вы видели статистику американской денежной массы за последние 3 недели? Она выросла на 7% за последние 3 недели. Вот и считайТЕ, чтоб не оказаться с ворохом бумаги. Я б сейчас тарился серебром.

А потом по 10 гривен за грамм этот металлолом сдавать? У тебя уже Америка рушится каждый день на протяжении многих лет, как и доллар вот-вот обесценится и исчезнет. Может тебе оглянутся вокруг стоит, ну или таблеток выпить нужных?
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