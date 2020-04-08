Що буде з цінами на житло в Україні після карантину:...
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Игорь Алексеевич написав:если опять будет проблема в банках, то народ переложит свои средства из вкладов в бетон. поэтому жилье наоборот может стать самой стабильной валютой, а значит бетон не уменьшится в стоимости.
Можно подумать киевские застройщики вызывают больше доверия, чем банки или наличная валюта. Народ скорее переложит свои сбережения в доллар, а тот будет по 35-40, вот тогда заживем.
Вы видели статистику американской денежной массы за последние 3 недели? Она выросла на 7% за последние 3 недели. Вот и считайТЕ, чтоб не оказаться с ворохом бумаги. Я б сейчас тарился серебром.
Игорь Алексеевич написав:если опять будет проблема в банках, то народ переложит свои средства из вкладов в бетон. поэтому жилье наоборот может стать самой стабильной валютой, а значит бетон не уменьшится в стоимости.
Можно подумать киевские застройщики вызывают больше доверия, чем банки или наличная валюта. Народ скорее переложит свои сбережения в доллар, а тот будет по 35-40, вот тогда заживем.
Вы видели статистику американской денежной массы за последние 3 недели? Она выросла на 7% за последние 3 недели. Вот и считайТЕ, чтоб не оказаться с ворохом бумаги. Я б сейчас тарился серебром.
А потом по 10 гривен за грамм этот металлолом сдавать? У тебя уже Америка рушится каждый день на протяжении многих лет, как и доллар вот-вот обесценится и исчезнет. Может тебе оглянутся вокруг стоит, ну или таблеток выпить нужных?