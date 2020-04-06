В Харькове уже полно таких вариантов, но пока на первых этажах, в плохих районах и в убитом состоянии.... но всё только начинается! : )
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Додано: Пон 20 кві, 2020 07:25
Додано: Пон 20 кві, 2020 19:55
Адепты вечностабильного доллара пусть проанализируют, что можно было купить на 100$ 20 лет назад и что сейчас. Доллар/евро по покупательной способности валятся примерно на 5-10% в год.
ИМХО, цены на квартиры существенно не изменятся, поскольку продавать дешево никто не будет. На какое-то время разве что обвалится количество сделок. Реально, ну 1 из 100 продавцов готов продать за любую цену, которая есть в данный момент на рынке и такие предложения как правило не доходят до широких масс. Остальные будут выжидать: год, два, пять. Пофиг. Мониторил рынок недвижимости последних лет 6-7 (Львов). Закономерность именно такая.
А что собственно произошло ? Ну кое-кто из потенциальных покупателей потерял 3-хмесячный доход. Ну так купит он квартиру на 3 месяца позже. Только то. Облизываться на халяву предпосылок особых нет.
Додано: Пон 20 кві, 2020 21:47
Re: Що буде з цінами на житло в Україні після карантину:...
Додано: Пон 20 кві, 2020 23:09
проходил кризисы 92, 98, 2002, 2008, 2014, и теперь 2020
одни и те же разговоры, что бетон рухнет.
у меня как стояла для сдачи в аренду, так и стоят сейчас неж. пом.
да были моменты, когда менял арендаторов, но приходили др. и с лучшими условиями.
была аренда и трёшка баксов и 500 баксов.
но, одно только могу сказать, что вложенные деньги уже отбил, заработал на аренде еще на несколько новых помещений и главное не потерял их стоимость.
а вот с долярами влетел в 15г. когда был банкопад.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 20 кві, 2020 23:19
Re: Що буде з цінами на житло в Україні після карантину:...
Индекс Киндер-сюрприза. Интересная идея
Додано: Пон 20 кві, 2020 23:32
Если нежилое, то очень зависит от локации. Одно дело фасад-первый этаж на Крещатике, а другое сельмаг в селе за 500 км от Киева.
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