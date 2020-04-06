RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що буде з цінами на житло в
Україні після карантину:...

Що буде з цінами на житло в Україні після карантину:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 07:25

  75stasstas75 написав:Ждем 10к за однушку на вторичке

В Харькове уже полно таких вариантов, но пока на первых этажах, в плохих районах и в убитом состоянии.... но всё только начинается! : )
New
Аватар користувача
 
Повідомлень: 206
З нами з: 20.07.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 19:55

Адепты вечностабильного доллара пусть проанализируют, что можно было купить на 100$ 20 лет назад и что сейчас. Доллар/евро по покупательной способности валятся примерно на 5-10% в год.
ИМХО, цены на квартиры существенно не изменятся, поскольку продавать дешево никто не будет. На какое-то время разве что обвалится количество сделок. Реально, ну 1 из 100 продавцов готов продать за любую цену, которая есть в данный момент на рынке и такие предложения как правило не доходят до широких масс. Остальные будут выжидать: год, два, пять. Пофиг. Мониторил рынок недвижимости последних лет 6-7 (Львов). Закономерность именно такая.
А что собственно произошло ? Ну кое-кто из потенциальных покупателей потерял 3-хмесячный доход. Ну так купит он квартиру на 3 месяца позже. Только то. Облизываться на халяву предпосылок особых нет.
Nickoss1
 
Повідомлень: 138
З нами з: 10.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 21:47

Re: Що буде з цінами на житло в Україні після карантину:...

  Nickoss1 написав:Адепты вечностабильного доллара пусть проанализируют, что можно было купить на 100$ 20 лет назад и что сейчас. Доллар/евро по покупательной способности валятся примерно на 5-10% в год.

1 киндер сюрприз стоил 20 лет назад около 1 дол. И сейчас столько стоит.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3419
З нами з: 19.09.10
Подякував: 590 раз.
Подякували: 695 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:09

проходил кризисы 92, 98, 2002, 2008, 2014, и теперь 2020
одни и те же разговоры, что бетон рухнет.
у меня как стояла для сдачи в аренду, так и стоят сейчас неж. пом.
да были моменты, когда менял арендаторов, но приходили др. и с лучшими условиями.
была аренда и трёшка баксов и 500 баксов.
но, одно только могу сказать, что вложенные деньги уже отбил, заработал на аренде еще на несколько новых помещений и главное не потерял их стоимость.
а вот с долярами влетел в 15г. когда был банкопад. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5055
З нами з: 13.09.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:19

Re: Що буде з цінами на житло в Україні після карантину:...

BIGor написав:
  Nickoss1 написав:Адепты вечностабильного доллара пусть проанализируют, что можно было купить на 100$ 20 лет назад и что сейчас. Доллар/евро по покупательной способности валятся примерно на 5-10% в год.

1 киндер сюрприз стоил 20 лет назад около 1 дол. И сейчас столько стоит.
Индекс Киндер-сюрприза. Интересная идея :)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26877
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1149 раз.
Подякували: 6416 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:32

  Игорь Алексеевич написав:проходил кризисы 92, 98, 2002, 2008, 2014, и теперь 2020
одни и те же разговоры, что бетон рухнет.
у меня как стояла для сдачи в аренду, так и стоят сейчас неж. пом.
да были моменты, когда менял арендаторов, но приходили др. и с лучшими условиями.
была аренда и трёшка баксов и 500 баксов.
но, одно только могу сказать, что вложенные деньги уже отбил, заработал на аренде еще на несколько новых помещений и главное не потерял их стоимость.
а вот с долярами влетел в 15г. когда был банкопад. :roll:

Если нежилое, то очень зависит от локации. Одно дело фасад-первый этаж на Крещатике, а другое сельмаг в селе за 500 км от Киева.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3419
З нами з: 19.09.10
Подякував: 590 раз.
Подякували: 695 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], MSN [Bot] і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки коштуватимуть квитки після відновлення польотів
R2 » Пон 20 кві, 2020 23:34
0 3
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 кві, 2020 23:34
R2
Експерт спрогнозував зниження цін на бензин в Україні до... 1, 2
R2 » Пон 06 кві, 2020 20:32
12 807
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 кві, 2020 22:27
hno3
Які продукти в Україні коштують дешевше, ніж у Польщі та...
R2 » Суб 18 кві, 2020 20:32
7 1037
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 кві, 2020 02:06
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron