Що буде з цінами на житло в Україні після карантину:...

Додано: Пон 20 кві, 2020 19:55

Адепты вечностабильного доллара пусть проанализируют, что можно было купить на 100$ 20 лет назад и что сейчас. Доллар/евро по покупательной способности валятся примерно на 5-10% в год.

ИМХО, цены на квартиры существенно не изменятся, поскольку продавать дешево никто не будет. На какое-то время разве что обвалится количество сделок. Реально, ну 1 из 100 продавцов готов продать за любую цену, которая есть в данный момент на рынке и такие предложения как правило не доходят до широких масс. Остальные будут выжидать: год, два, пять. Пофиг. Мониторил рынок недвижимости последних лет 6-7 (Львов). Закономерность именно такая.

А что собственно произошло ? Ну кое-кто из потенциальных покупателей потерял 3-хмесячный доход. Ну так купит он квартиру на 3 месяца позже. Только то. Облизываться на халяву предпосылок особых нет.