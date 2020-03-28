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Економія під час кризи

Економія під час кризи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 14:40

Економія під час кризи

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "thepoint.rabota.ua

Дивися повний текст Економія під час кризи.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 14:40

Очень "оптимистично".. но по крайней мере честно!
straponesa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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