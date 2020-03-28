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Економія під час кризи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 кві, 2020 14:40
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "thepoint.rabota.ua
Дивися повний текст Економія під час кризи
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R2
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Додано: Нед 19 кві, 2020 14:40
Очень "оптимистично".. но по крайней мере честно!
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straponesa
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