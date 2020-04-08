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Чому штраф за їзду вдень без
увімкнених фар незаконний

Чому штраф за їзду вдень без увімкнених фар незаконний
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 14:57

Чому штраф за їзду вдень без увімкнених фар незаконний

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній адвокат" на сторінці FACEBOOK.

Дивися повний текст Чому штраф за їзду вдень без увімкнених фар незаконний.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 14:57

Пока ты будешь доказывать законность своих действий тебя без трусов оставят
anatolmark68
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