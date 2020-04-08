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Дивися повний текст Чому штраф за їзду вдень без увімкнених фар незаконний.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 14:57
Чому штраф за їзду вдень без увімкнених фар незаконний
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому штраф за їзду вдень без увімкнених фар незаконний.
Додано: Нед 19 кві, 2020 14:57
Пока ты будешь доказывать законность своих действий тебя без трусов оставят
Додано: Нед 19 кві, 2020 22:17
Я так и не понял, почему не может быть применена 122 статья. Предполагаю, что вся соль в "только при начале движения или изменении его направления". Это типа едет без света - нарушает, остановили машину, она стоит без света, а значит не нарушает?
Додано: Нед 19 кві, 2020 22:54
Re: Чому штраф за їзду вдень без увімкнених фар незаконний
Потому что в ней из придупредительных сигналов упомянуты только сигналы поворота. Ближний свет включенный в светое время суток не упомянут. Следовательно эту статью нельзя применить для наказания за невключенный ближний свет.
Mind the gap.
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