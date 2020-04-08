Чому штраф за їзду вдень без увімкнених фар незаконний

Додано: Пон 20 кві, 2020 12:53

Если вы пойдете в суд с адвокатом за 200у.е. в час, то все будет ОК. Если же будете без адвоката или с самым обычным, который не особо "в теме", то проиграете.

Все такие статейки носят исключительно скрытый рекламный характер адвокатских контор. Судья в этих делах не менее вашего подкован и в курсе всех ньюансов, приведя еще штук 5 разных статей вас разгромят в пух и прах, почему решение именно такое, а не другое и вы в итоге проиграете.

Стоит ли небольшой штраф таких напрягов - вам решать...

Поймите одно, судье глубоко фиолетово на вас и на справедливость: он пользуется исключительно сухой юридической терминологией которую можно к вам применить.