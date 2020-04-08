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Чому штраф за їзду вдень без
увімкнених фар незаконний

Чому штраф за їзду вдень без увімкнених фар незаконний
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 14:57

Чому штраф за їзду вдень без увімкнених фар незаконний

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Дорожній адвокат" на сторінці FACEBOOK.

Дивися повний текст Чому штраф за їзду вдень без увімкнених фар незаконний.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 14:57

Пока ты будешь доказывать законность своих действий тебя без трусов оставят
anatolmark68
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:17

Я так и не понял, почему не может быть применена 122 статья. Предполагаю, что вся соль в "только при начале движения или изменении его направления". Это типа едет без света - нарушает, остановили машину, она стоит без света, а значит не нарушает?
netcrawler21
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:54

Re: Чому штраф за їзду вдень без увімкнених фар незаконний

  netcrawler21 написав:Я так и не понял, почему не может быть применена 122 статья.

Потому что в ней из придупредительных сигналов упомянуты только сигналы поворота. Ближний свет включенный в светое время суток не упомянут. Следовательно эту статью нельзя применить для наказания за невключенный ближний свет.

Даже за невключенную аварийку нельзя наказать по этой части статьи 122, хоть физически аварийка это теже самые лампы что и указатели поворота. По другой части за невключенную аварийку наказать можно но только как за нарушение правил буксировки. Прочие случаи когда аварийка обязательна, но водитель её не включил - опять же только предупреждение.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 12:39

vitaliy_berdinskikh Это не про наши суды...
Зелене болото
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 12:42

Re: Чому штраф за їзду вдень без увімкнених фар незаконний

Чи законний штраф за їзду вдень без увімкнених фар
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 12:46

  sergnemo68 написав:vitaliy_berdinskikh Это не про наши суды...

Про наши.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 12:53

Если вы пойдете в суд с адвокатом за 200у.е. в час, то все будет ОК. Если же будете без адвоката или с самым обычным, который не особо "в теме", то проиграете.
Все такие статейки носят исключительно скрытый рекламный характер адвокатских контор. Судья в этих делах не менее вашего подкован и в курсе всех ньюансов, приведя еще штук 5 разных статей вас разгромят в пух и прах, почему решение именно такое, а не другое и вы в итоге проиграете.
Стоит ли небольшой штраф таких напрягов - вам решать...
Поймите одно, судье глубоко фиолетово на вас и на справедливость: он пользуется исключительно сухой юридической терминологией которую можно к вам применить.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:25

Re: Чому штраф за їзду вдень без увімкнених фар незаконний

закон, что дышло: куда повернёшь, туда и вышло
slonic32
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:46

  Watcher написав:Если вы пойдете в суд с адвокатом за 200у.е. в час, то все будет ОК. Если же будете без адвоката или с самым обычным, который не особо "в теме", то проиграете.
Все такие статейки носят исключительно скрытый рекламный характер адвокатских контор. Судья в этих делах не менее вашего подкован и в курсе всех ньюансов, приведя еще штук 5 разных статей вас разгромят в пух и прах, почему решение именно такое, а не другое и вы в итоге проиграете.
Стоит ли небольшой штраф таких напрягов - вам решать...
Поймите одно, судье глубоко фиолетово на вас и на справедливость: он пользуется исключительно сухой юридической терминологией которую можно к вам применить.
SMOKE
 
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