Чому штраф за їзду вдень без увімкнених фар незаконний
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Если вы пойдете в суд с адвокатом за 200у.е. в час, то все будет ОК. Если же будете без адвоката или с самым обычным, который не особо "в теме", то проиграете. Все такие статейки носят исключительно скрытый рекламный характер адвокатских контор. Судья в этих делах не менее вашего подкован и в курсе всех ньюансов, приведя еще штук 5 разных статей вас разгромят в пух и прах, почему решение именно такое, а не другое и вы в итоге проиграете. Стоит ли небольшой штраф таких напрягов - вам решать... Поймите одно, судье глубоко фиолетово на вас и на справедливость: он пользуется исключительно сухой юридической терминологией которую можно к вам применить.
Watcher написав:Если вы пойдете в суд с адвокатом за 200у.е. в час, то все будет ОК. Если же будете без адвоката или с самым обычным, который не особо "в теме", то проиграете. Все такие статейки носят исключительно скрытый рекламный характер адвокатских контор. Судья в этих делах не менее вашего подкован и в курсе всех ньюансов, приведя еще штук 5 разных статей вас разгромят в пух и прах, почему решение именно такое, а не другое и вы в итоге проиграете. Стоит ли небольшой штраф таких напрягов - вам решать... Поймите одно, судье глубоко фиолетово на вас и на справедливость: он пользуется исключительно сухой юридической терминологией которую можно к вам применить.
Я не знаю всех юридических тонкостей, но всех кто ездит без ближнего света, подвесил бы за яйца! Меняются времена, на дорогах все меньше и меньше жигулей и москвичей, скоростной режим увеличился в двое как и поток машин в сравнении с восьмидесятым, девяностыми годами! Вам , что в падлу свет включить, ведь часто из за этого просто не видно машины , особенно с грязным цветом кузова!
netcrawler21 написав:Я так и не понял, почему не может быть применена 122 статья.
Потому что в ней из придупредительных сигналов упомянуты только сигналы поворота. Ближний свет включенный в светое время суток не упомянут. Следовательно эту статью нельзя применить для наказания за невключенный ближний свет.
Даже за невключенную аварийку нельзя наказать по этой части статьи 122, хоть физически аварийка это теже самые лампы что и указатели поворота. По другой части за невключенную аварийку наказать можно но только как за нарушение правил буксировки. Прочие случаи когда аварийка обязательна, но водитель её не включил - опять же только предупреждение.
То есть если ездить ночью с выключенными или не работающими фарами, то штраф за это не предусмотрен?