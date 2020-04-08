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За місяць реєстрація нових
ФОПів зменшилась майже утричі

За місяць реєстрація нових ФОПів зменшилась майже утричі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 15:52

За місяць реєстрація нових ФОПів зменшилась майже утричі

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Опендатабот.

Дивися повний текст За місяць реєстрація нових ФОПів зменшилась майже утричі.
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Бо оптимізаторам немає що оптимізовувати і не треба казати, що карантин вдарив по підприємцях. Справжнього підприємця не злякаєш
Всюдиносапхайчик
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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