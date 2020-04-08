Про це повідомляє Опендатабот.
Дивися повний текст За місяць реєстрація нових ФОПів зменшилась майже утричі.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 15:52
За місяць реєстрація нових ФОПів зменшилась майже утричі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За місяць реєстрація нових ФОПів зменшилась майже утричі.
Додано: Нед 19 кві, 2020 15:52
Бо оптимізаторам немає що оптимізовувати і не треба казати, що карантин вдарив по підприємцях. Справжнього підприємця не злякаєш
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