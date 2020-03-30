Про це пише Фонд гарантування вкладів.
Дивися повний текст Безпека коштів у банку - поради ФГВФО.
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Додано: Нед 19 кві, 2020 16:22
Безпека коштів у банку - поради ФГВФО
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Безпека коштів у банку - поради ФГВФО.
Додано: Нед 19 кві, 2020 16:22
Вред гарантирования не выплатил тысячам граждан гарантированную сумму даже после решения судов! О какой диверсификации может идти речь!
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