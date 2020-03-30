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Безпека коштів у
банку - поради ФГВФО

Безпека коштів у банку - поради ФГВФО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 16:22

Безпека коштів у банку - поради ФГВФО

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Фонд гарантування вкладів.

Дивися повний текст Безпека коштів у банку - поради ФГВФО.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 16:22

Вред гарантирования не выплатил тысячам граждан гарантированную сумму даже после решения судов! О какой диверсификации может идти речь!
Вячеслав1111
 
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