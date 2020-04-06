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Умови праці для заробітчан: що зміниться
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 кві, 2020 18:02
Пропонуємо до обговорення:
Коронавірусна криза змусила повернутися додому половину працівників. Але не факт, що після закінчення карантину вони зможуть повернутися на колишнє місце роботи
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