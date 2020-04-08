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Як довго українці
протягнуть без грошей

Як довго українці протягнуть без грошей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 12:12

В год от ОРВИ умирает до 650 000 человек. От короновируса умерло за 1 квартал 2020 года около 150 000 человек ( в годовом исчислении те же 600 000 человек). И это при том, что короновирус делают причиной смерти да же там где куча других заболеваний.
Эта раздутая паника явно кому-то нужна. Но судя по комментам люди любят разные ограничения и чтобы с ними пожестче.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 12:16

  LOKY написав:В год от ОРВИ умирает до 650 000 человек. От короновируса умерло за 1 квартал 2020 года около 150 000 человек ( в годовом исчислении те же 600 000 человек). И это при том, что короновирус делают причиной смерти да же там где куча других заболеваний.
Эта раздутая паника явно кому-то нужна. Но судя по комментам люди любят разные ограничения и чтобы с ними пожестче.

Эксперт-эпидемиолог? Чего же эпидемиология и медицина у нас в стране на нулевом уровне, если столько экспертов по вирусам?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:08

На Амеліна краще не посилатися, він повністю дискредитував себе: https://voxukraine.org/uk/bill-gejts-la ... a-amelina/
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:35

  BIGor написав:
  LOKY написав:В год от ОРВИ умирает до 650 000 человек. От короновируса умерло за 1 квартал 2020 года около 150 000 человек ( в годовом исчислении те же 600 000 человек). И это при том, что короновирус делают причиной смерти да же там где куча других заболеваний.
Эта раздутая паника явно кому-то нужна. Но судя по комментам люди любят разные ограничения и чтобы с ними пожестче.

Эксперт-эпидемиолог? Чего же эпидемиология и медицина у нас в стране на нулевом уровне, если столько экспертов по вирусам?

Советую посмотреть передачи, ролики эпидемиологов, вирусологов, которые рассказывают об уровне нашей медицины и о том, в какую задницу ее загнали. Заодно глянуть рекомендации ВОЗ и сравнить с теми мероприятиями, которые принимает наше правительство не советуясь с докторами. И для начала, что-то вообще узнать прежде чем лезть и вставлять свои пять копеек.
LOKY
 
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  #<12
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