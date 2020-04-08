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Коли виплатять
заборгованості лікарям

Коли виплатять заборгованості лікарям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 20:28

Коли виплатять заборгованості лікарям

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ОП.

Дивися повний текст Коли виплатять заборгованості лікарям.
R2
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