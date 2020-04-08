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Apple розкрила дані про
пересування українців під час...

Apple розкрила дані про пересування українців під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 02:15

Apple розкрила дані про пересування українців під час...

Пропонуємо до обговорення:
Apple відкрила доступ до анонімних даних про використання сервісу Apple Maps під час пандемії коронавірусної інфекції COVID-19

Дивися повний текст Apple розкрила дані про пересування українців під час пандемії.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 02:15

ну и почему не дать пряму ссылку https://www.apple.com/covid19/mobility
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