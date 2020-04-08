Apple відкрила доступ до анонімних даних про використання сервісу Apple Maps під час пандемії коронавірусної інфекції COVID-19
Дивися повний текст Apple розкрила дані про пересування українців під час пандемії.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 02:15
Apple розкрила дані про пересування українців під час...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Apple розкрила дані про пересування українців під час пандемії.
Додано: Пон 20 кві, 2020 02:15
ну и почему не дать пряму ссылку
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