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Apple розкрила дані про
пересування українців під час...

Apple розкрила дані про пересування українців під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 02:15

Apple розкрила дані про пересування українців під час...

Пропонуємо до обговорення:
Apple відкрила доступ до анонімних даних про використання сервісу Apple Maps під час пандемії коронавірусної інфекції COVID-19

Дивися повний текст Apple розкрила дані про пересування українців під час пандемії.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 02:15

ну и почему не дать пряму ссылку https://www.apple.com/covid19/mobility
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 10:18

yama
Наверное, потому что там нет данных по Украине?
hilgurt
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 00:21

hilgurt

введіть назву країни "Ukraine" і побачите, що є.
Farghor
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 01:01

  hilgurt написав:yama
Наверное, потому что там нет данных по Украине?

просто выбрать надо в списке :mrgreen: но на самом деле там ничего особо интересного , того что не видно на улице
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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