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У яких банках отримують
виплати українські пенсіонери

У яких банках отримують виплати українські пенсіонери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 11:58

У яких банках отримують виплати українські пенсіонери

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 квітня в Україні 66,4 %, або 7,5 млн пенсіонерів, отримують виплати через банки.

Дивися повний текст У яких банках отримують виплати українські пенсіонери.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 11:58

Я вот думала что вся пенсия обычно влазит в баночку из под майонеза..
straponesa
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