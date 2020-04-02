Станом на 1 квітня в Україні 66,4 %, або 7,5 млн пенсіонерів, отримують виплати через банки.
Дивися повний текст У яких банках отримують виплати українські пенсіонери.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 11:58
У яких банках отримують виплати українські пенсіонери
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Дивися повний текст У яких банках отримують виплати українські пенсіонери.
Додано: Пон 20 кві, 2020 11:58
Я вот думала что вся пенсия обычно влазит в баночку из под майонеза..
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