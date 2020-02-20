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Експерти розкрили таємницю
неймовірно живучого трояна на...

Експерти розкрили таємницю неймовірно живучого трояна на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 15:37

Експерти розкрили таємницю неймовірно живучого трояна на...

Пропонуємо до обговорення:
Виявлене кілька місяців тому шкідливе ПЗ для Android являє собою додаток для підвищення продуктивності xHelper, який, нібито, видаляє старі і непотрібні файли.

Дивися повний текст Експерти розкрили таємницю неймовірно живучого трояна на Android.
R2
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